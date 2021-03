Se enteran que su padre falleció por el virus, pero otra familia lo enterró

Compartir Facebook

Desesperados. Una familia ya no sabe que hacer luego de que recibieran la lamentable noticia de que su padre falleció por el virus, pero lejos de ser la más reciente mala noticia, esto recién empezaba.

Y es que tras la lamentable noticia, la familia fue a recoger el cadáver del patriarca, pero grande fue su sorpresa al decir que no podían encontrar el cuerpo e incluso les dijeron que se lo entregaron a otras personas.

En ese momento, impotentes por lo sucedido, ya no sabían que hacer, pues lo que al menos esperaban era poder despedirse de su padre, pero ni eso ya podían hacer.

Los restos de Victor Sincha Tuya, fueron entregados a otra familia que ya lo enterraron. La hija se mostró muy afectada por lo sucedido e incluso no quería creer lo que pasaba.

‘Me doy cuenta que mi padre no está acá, que está otra persona acá yo no podía creerlo, no podía creer que me digan eso’, explicó llorando Juliana Sincha.

Tras ello, Walter Robles, familiar de la otra persona fallecida, dio por responsable a la funeraria Cafae e incluso dio a conocer que iniciarán con las acciones legales.

Solo esperan exhumar los cuerpos para darle el último adiós.

