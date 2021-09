Sheyla cuenta su secreto de cómo viajaba tanto a los Yunaites: “Es económico si compras paquetes”

Compartir Facebook

En diálogo con ‘América Hoy’ mediante un enlace por zoom desde México, Sheyla Rojas comentó algunos secretos para viajar al extranjero.

Sobre sus viajes frecuentes a Miami, Estados Unidos, la popular ‘Shey Shey’ dijo que “viajaba casi todos los fines de semana”, dijo desde la piscina de su casa.

“Para mí era un poco más fácil, porque en Perú no podía salir, ir a lugares, y en Miami nos encontramos con el mejor amigo de mi hijo”, agregó. “Es económico, si lo compras antes y en paquetes, además nos juntábamos con la mamá del mejor amigo de mi hijo”, continuó.

De otro lado, la regia Sheyla Rojas reveló que no es fan de las dietas pues desde que era muy joven se ha dedicado a hacer deporte lo que ha mantenido su cuerpo delgado.

Como se sabe ‘Shey Shey’ jamás ha sido ajena a responder las dudas sobre el perfecto cuerpo que se maneja y esta vez tampoco fue la excepción cuando fue cuestionada por como mantiene esa figura que es de envidia de muchas mujeres.

La ‘Barbie morena’ afirmó que no hace dietas estrictas para mantener esas curvas de infarto pues se da el lujo de comer pan y hasta huevos como parte de su alimentación. «Sheyla tu comes el pan, los huevitos, cómo tienes el cuerpo«, dijo Melissa Paredes impresionada de que la ex rubia no hiciera los grandes esfuerzos para verse divina y regia.

«Yo no quería regresar a Perú«

La ‘barbie morocha’ reveló que su actual pareja es un empresario que incursiona en el rubro de la construcción y que le ha ido muy bien por lo que le ha permitido tener una vida acomodada gracias a su esfuerzo y dedicación. Galarza es natural de Zacatecas y normalmente publica la buena vida que lleva en tierras charras.

El mexicano solo cuenta con un pequeño vicio en su vida y es el amor a los video juegos, hobbie que comparte con el ex de Sheyla, Patricio Parodi que es otro personaje amante de los juegos y del strimer.

Fue por un amigo en Guadalajara que la ex chica reality conoció a su novio: “Yo ya había hecho mis maletas, tenía todo listo y vamos a la cena y me presenta a mi novio y en realidad fue ‘Amor a primera vista’ y me dijo quédate y yo le dije no. Pero le dije bueno me quedo, pero en otro lado”, dijo Sheyla Rojas.

«Yo tenía mi pasaje para regresarme el domingo, pero la verdad yo no quería regresar al Perú”, concluyó.

