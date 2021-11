Sheyla habla sobre su relación con ‘Lucho’ Advíncula: “Siempre voy a tener un buen recuerdo”

Compartir Facebook

Por primera vez la ex chica reality habló sobre su supuesta relación con el jugador de la ‘Blanquirroja’ y aseguró que tiene un bonito recuerdo.

Sheyla Rojas comentó sobre las declaraciones de la mamá de Luis Advíncula, quien indicó que le tiene mucho respeto. En una entrevista para Al sexto día, la ex chica reality aseguró que entiende la actitud de la señora pues no la conoce.

“Es una mamá que obviamente va a defender a su hijo. Yo quizás en su momento pensaba así, sino conozco a la persona”, aseveró. Además no quiso dar muchos detalles sobre la relación que tuvo con el futbolista pero que se lleva un buen recuerdo de ello: “Las cosas pasan por algo te digo. La cosa es de dos. Las cosas no se dieron quedó ahí, pero siempre tendré un buen recuerdo”, concluyó.

“SÉ LO QUE ES TENER SOLO CINCO SOLES PARA TU MENÚ”

La exchica reality y exconductora de televisión hoy radica en México y ha sido controversialmente criticada por dejar a su hijo Antoñito en Perú y mudarse a otro país. Aunque hoy por hoy, guardan una bonita relación, incluso con el padre de su hijo, Antonio Pavón, Sheyla Rojas abrió su corazón.

«Soy una de las personas que he trabajado, he vendido zapatillas, ropa deportiva, he sido anfitriona, he repartido volantes en la calle. Me he mantenido sola, a mí nadie me ha mantenido. Siempre he salido adelante hasta a mis papás trataba de no pedirles plata. Yo sé que es tener solo 5 soles para tu menú», dijo en un primer momento.

Reveló además que lleva realizándose muchos ‘retoquitos’ sumando en total un poco de 100 mil soles de gastos. “Yo siempre lo he dicho. Yo dije una vez que yo soy 70 por ciento operaciones y todos los noticieros y portales. Sí me he hecho cosas”, agregó.

