¡La dejaron al descubierto! El exnovio francés de Paula Manzanal, Vladimir De Guest, dio más detalles de Sheyla Rojas de los que alguna vez pudieron imaginar sus seguidores y es que la expuso sin una gota de maquillaje en una videollamada entre ambos.

“Aquí no hay photoshop y tampoco maquillaje”, escribió en una de sus historias de Instagram, evidenciando cómo se ve realmente la ‘Leona loca’ sin tanta ayudita en el día a día.

PAULA LA ENCARÓ

Paula Manzanal: Amiga.

Sheyla Rojas: Hey, nena.

Paula Manzanal: Yo nunca me ‘comería’ a tu ex.

Sheyla Rojas: ???

Paula Manzanal: Ya me enteré que estuviste con el loco, pero fresh porque él no me importa, pero como amiga me parece malazo.

Sheyla Rojas: Qué hablas, no hay forma, no lo vi. Fue a mi depa porque no tenía dónde quedarse, pero alucina que se la quiso hacer a Ange (Ángela Curich).

