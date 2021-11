Sheyla Rojas: Así respondió cuando le preguntaron si era interesada

Compartir Facebook

La popular ‘Shey Shey’ estuvo en el programa ‘Al sexto día’ y el tema sobre el que la han criticado más de una vez, el interés, salió a relucir.

Sheyla Rojas está aprovechando su estancia en Perú para hablar sobre los temas más sonados acerca de su vida. Ella estuvo de invitada en el programa ‘Al sexto día’ y no pudo evitar referirse a un tema que le ha valido más de una crítica.

Y es que su fallido compromiso con Pedro Moral y las palabras de este, hicieron que Sheyla quede ante el público como una mujer interesada. Es por eso que la reportera del programa, no dudó en preguntarle si ella era una persona interesada.

“Yo no sé si decirlo así, pero conforme ha pasado el tiempo, yo sí creo que sí me he vuelto más estricta en ese aspecto”, expreso.

Luego agregó que lo que sí quería en ese momento de su vida era alguien que le ofrezca cierta estabilidad. “Obviamente sí quería que mi pareja tenga algo que ofrecerme”, dijo.

“No haría todo por dinero. Lo que siempre he querido y quiero es formar mi familia, es tener mi familia”, agregó.

La ‘leona loca’ comentó que no descarta casarse con ‘Sir Winston’ pero que aún no sabe qué es lo que pueda pasar en el futuro.

En la entrevista de “Al Sexto Día”, la ex chica reality habló sobre el posible matrimonio con su actual pareja, Sheyla no descartó contraer matrimonio pero que aún no sabe que es lo que pueda pasar.

“Como que las cosas se van dando poco a poco y ya se verá qué más pasará. Quiero tener más hijos”, respondió muy emocionada.

¿De qué color sería su vestido?

Sheyla Rojas respondió de qué color sería su vestido de novia: “Me casaré de blanco, de rojo o de negro, no sé pero de que me quiero casar, sí. Quiero formar mi familia”, aseguró. ”Yo siempre he querido encontrar ese hombre que me pueda dar esa estabilidad”, concluyó.

