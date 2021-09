Sheyla Rojas niega ser una ‘chica Tulum’: “Soy un chancay de a 20”

Compartir Facebook

La modelo Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al aparecer en un enlace por zoom con América Hoy en bikini. En dicho espacio de entretenimiento, Shey Shey negó ser una ‘Chica Tulum’.

La modelo conversó de todo un poco con los conductores de mencionado programa y no dudó en aclarar que no se considera ‘Chica Tulum’ solo por viajar. Más bien dijo considerarse ‘un chancay de a 20’ a comparación de las mencionadas, pues siempre busca viajes económicos o paquetes que le ayuden a solventar su paseo.

Recordemos que Sheyla dijo que en un momento de su vida, viajaban casi todos los fines de semana a Miami, pues junto a su hijo, era su lugar favorito.

Por otro lado, Sheyla Rojas reveló que no es fan de las dietas pues desde que era muy joven se ha dedicado a hacer deporte lo que ha mantenido su cuerpo delgado.

Como se sabe ‘Shey Shey’ jamás ha sido ajena a responder las dudas sobre el perfecto cuerpo que se maneja y esta vez tampoco fue la excepción cuando fue cuestionada por como mantiene esa figura que es de envidia de muchas mujeres.

La ‘Barbie morena’ afirmó que no hace dietas estrictas para mantener esas curvas de infarto pues se da el lujo de comer pan y hasta huevos como parte de su alimentación. «Sheyla tu comes el pan, los huevitos, cómo tienes el cuerpo«, dijo Melissa Paredes impresionada de que la ex rubia no hiciera los grandes esfuerzos para verse divina y regia.

Entrena duro

Asimismo, ‘Shey Shey’ señaló que como ya es de conocimiento público sus cirugías no ha dejado de realizar rutinas de ejercicio con la ayuda de su entrenador personal que vela por mantener en forma el cuerpo de Sheyla.

«Yo bromeo con el tema de operaciones, pero toda mi vida he hecho deporte, he jugado vóley desde los 17 años, entreno, 3 veces por semana tengo entrenador. Hago de todo, me encanta entrenar, más allá de las operaciones entreno muchísimo», señaló.

Y es que a pesar de haber tenido ayuda del cirujano Sheyla ha demostrado en sus historias de Instagram que siempre se mantiene activa en cada deporte que realiza para no perder la costumbre y verse más regia que nunca.

