En una publicación de Instagram, Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores en la red social y es que dejó en claro que es importante valorar siempre el amor propio, así como también la aceptación.

Todo se dio a través de sus historias de IG en donde decidió compartir un mensaje lleno de amor y sentimientos que resaltan la importancia del autoamor.

«Quédate donde no tengas que insistir, donde ser imperfecta no sea un problema, donde haya más ganas de abrazar que de cog**, donde no se asusten de tu locura, donde respeten tu libertas y donde se enamoren de ti cada día un poquito más», indicó en un primer momento.

¿MANDÓ FOTOS HOT A SALIENTE DE JAMILA?

¡Una afectada más! Pasan las semanas y, envés de calmarse las aguas en el entorno de Sheyla Rojas, continúa estando en el ojo de la tormenta. Esta vez, Jamila Dahabreh salió a echar a “la leona loca” por haberla “atrasado”.

En una entrevista en un programa de espectáculos, la modelo reveló que “Shey Shey” no respetó que estaba en ‘saliditas’ con alguien y le mandaba ‘fotos y videos hot’, a pesar de tener una amistad.

“Yo salía con un chico, pero nadie sabía. Según ella tampoco sabía, entonces me enteré que se vieron. Él me dijo que le mandaba videos fuertes. Yo le reclamo, y según ella no sabía nada. (…) Es una larga historia, pero él terminó contándome y obviamente luego de eso nada que ver con ese chico. Me enteré de todo por Paula (Manzanal)”, indicó Jamila Dahabreh.

