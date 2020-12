Shirley a Rodney Pío: “No sé cómo puedes vivir cuando no sabes si tu hija come”

Compartir Facebook

Disparó. La modelo Shirley Arica no se guardó nada y arremetió contra su expareja Rodney Pío, quien había publicado una foto junto a su pequeña indicando que pronto estarán juntos y que es su todo.

A través de redes sociales, la modelo mostró su molestia porque Rodney Pío se muestra de una manera en Instagram, pero que no es responsable de la hija que tienen, ya que no entiende que “la vida de alguien más depende de él”.

“Qué bonita foto, qué vacía tu alma. Cualquiera escribe una bonita frase o pone una canción, pero no cualquiera tiene los hue*** de salir adelante. A pesar de cualquier situación y de entender que no eres tú, sino la vida de alguien más que depende de ti. Padre no es de sangre, sino quien se preocupa por el bienestar de un hijo”, indicó la modelo.

Incluso, Shirley Arica expresó que no entiende cómo él puede vivir sin saber si su hija está comiendo, enferma o necesitando algo.

“Yo no se cómo puedes vivir, divertirte y gastar tu dinero en comprarte ropa, cuando no sabes si tu hija come, se enferma o que necesite. (…) Escribo esto porque estoy harte de ver cómo te pintas con la gente usando una foto de una hermosa niña, que de hija te quedó grande”, manifestó la modelo.

Como se recuerda, Shirley Arica y Rodney Pío no se llevan del todo bien. Incluso, se denunciaron en la comisaría de San Miguel por supuestas agresiones físicas.

