Shirley Arica denuncia que ex no cumple con manutención de su hija

La polémica ‘Chica realidad’, Shirley Arica, otra vez está enfrentada con el padre de su hija, Rodney Pío Dean, a quien nuevamente acusó de no cumplir ni con la manutención de su pequeña, ni mucho menos con el bienestar emocional de la menor.

“Este tema viene desde el 2017, cuando hice la demanda. Él en devengados me debe como cerca de 40 mil soles, no me pasa hace cinco meses y todos los gastos los vengo cubriendo yo. Él sabe que siempre voy a resolver las cosas de mi hija”, contó Shirley en ‘Magaly TV, la firme’.

“Quedamos en que nadie iba a salir en la tele porque la bebé ya está grande, pero me pongo a pensar que el único beneficiado es él porque me

quedo callada y no cuento nada. Para en la playa, en todos lados, pero no tiene para su hija. La última vez la dejó plantada por irse a una parrillada”, agregó. “Ya me cansé, no solo es el tema económico, son sus sentimientos. Ya no puedo más, ella lo extraña y no puedo estar rogándole para que venga a verla”, agregó Shirley.

PÍO RESPONDE

Ante esto, el comediante usó sus redes sociales para desmentir a la curvilínea. “Muchas gracias a mis seguidores, los quiero mucho. Ya se aclarará el tema, tranqui. Con la mentira se puede llegar lejos. Lo que no se puede es volver”, cita el texto escrito por Rodney Pío.