Shirley Arica molesta con ex pareja por minimizar la denuncia a Jean Deza

Shirley Arica toma la denuncia pública que tuvo en contra del pelotero muy en serio. Esto, a pesar que su ex pareja y padre de su hija, no piensa que sea para tanto.

La modelo participó en un programa donde habló claro acerca del padre de su hija, Rodney Pío. Durante la entrevista, la ex «justiciera» se mostró muy fastidiada con Pío, pues según la modelo él descalificó la denuncia de agresión física que realizó contra Jean Deza.

La controversial modelo, no se guardó nada y respondió a los comentarios de su expareja. Él la señalaba negativamente por haber salido a unas fiestas mientras nos encontramos en plena pandemia mundial por el coronavirus.

Al respecto, la «Chica realidad» dijo que él no sería quien para poder opinar acerca de su vida.

«Tanto él como yo tenemos que tomar ciertas medidas para cuidarnos, obviamente no te voy a decir que yo paro encerrada en mi casa. Te puedes infectar en cualquier lugar, ya sea en un supermercado o visitando a algún familiar. Él no puede salir a señalarme como si fuera un gran ejemplo porque no lo es», dijo.

De este modo, Shirley Arica se mostró indignada, pues el padre de su hija calificó como una «payasada» la denuncia que realizó contra del pelotero, Jean Deza. Asegurando que él no sabe lo mal que la pasó junto al futbolista.

«No entiendo por qué él dice ‘una payasada más un circo más’, para mí no es eso. Pensé que me iba apoyar, estábamos peleados, pero no me dio su apoyo», sostuvo la modelo frente a cámaras.

SHIRLEY ARICA RECIBE AMENAZAS TRAS DENUNCIA

A pesar de recibir el apoyo de muchas y muchos seguidores, la modelo también dijo estar recibiendo amenazas. Esto sería por parte de los fans del pelotero.

“No (aún no he pedido garantías), pero sí las voy a pedir porque he recibido amenazas”; dijo cuando las cámaras de televisión le preguntaron acerca de qué medidas tomaría para salvaguardar su vida.