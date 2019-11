Shirley Cherres deja como arrastrada y cachuda a ‘Rulitos’

Luego que la conductora Janet Barboza revelara en ‘El valor de la verdad’ que fue amante de un hombre casado, la exporrista Shirley Cherres se despachó con todo contra la ‘Rulitos’ y le recomendó que deje de hacerse la ‘calzón con bobos’ con tremendo pasado.

“Barboza, ¿eres madre de familia y fuiste amante? Y hablas de mí cuando yo soy soltera, sin hijos y si salí con tu pareja fue hace 4 años antes que tú. Te arde, ráscate porque solo fueron besos. No seas hipócrita, te haces la santa cuando fuiste amante. No seas sinvergüenza y ser sexy o sensual no es ser p…, drogadicta, ni delincuente. Menos arrastrada ni cachuda, y lo sabes muy bien”, escribió la rubia en Facebook.

Al parecer, a Shirley no le gusto nadita las declaraciones de Janet en el programa de Beto Ortiz, pues la presentadora contó que cuando se enteró que su pareja Miguel Bayona salió con la exporrista hizo “pataleta” y la calificó irónicamente como “femme fatal”.

“NOS ESTAFARON”

A través de sus redes sociales, Rodrigo González arremetió contra la gerenta de Latina, Susana Umbert, por supuestamente haber vetado el programa donde salía Shirley Arica. Recordemos que el último sábado se anunció la presentación de la ‘Chica realidad’ y al final salió Janet sentada en sillón rojo.

“¿Dónde está Shirley Arica? Eso se llama jugar con el televidente. A pesar que aseguraron que el programa salía al aire, vetaron el programa. ¿A quién le importa lo que Janet Barboza que está mañana, tarde y noche tenga que decir? Queríamos saber la verdad de algunos seleccionados indisciplinados y con doble vida y en cambio nos dan un festival del botox lleno de historias que a nadie interesa”, posteó, para agregar en un video: “Hicieron creer al televidente que iba a salir, pero los estafaron”.