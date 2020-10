Compartir Facebook

No la pasa. No hay duda que a Shirley Arica no le agrada demasiado Jossmery Toledo, pues se vieron envueltas en un circulo amoroso con el jugador de Deportivo Binacional, Jean Deza. Sin embargo, dejó entrever que la ex policía tendría más historial con jugadores.

En una entrevista para un medio de espectáculos, “la chica realidad” comentó que no solo se trataría de Jean Deza o Christopher Olivares, sino habrían más futbolistas con quien ha tenido alguna relación.

“Sí creo que está buscando fama. Yo se que hay otros futbolistas, pero no han salido a la luz. Es lo que la gente comenta”, señaló Shirley Arica.

Además, cuando le preguntaron si existe alguna rencilla con Jossmery Toledo, precisamente, por haber estado en un trio amoroso con Jean Deza, Shirley aclaró que no tiene nada en contra.

“No me cae mal, pero es lo que he ido viendo en televisión. La gente comenta, tenemos amigos en común”, reveló Shirley.

Como se recuerda, Shirley Arica había mencionado que no tenía problemas en ir a entrenar con ella, pues no había rencores. Sin embargo, con lo revelado en su antigua relación, ya cambió de parecer, ya que le resultaría incómodo.

Estuvo con Jefferson Farfán

La lengua de Shirley Arica estuvo bien afilada porque reveló información que nadie pensaba. Según la “chica realidad”, habría sostenido una relación con Jefferson Farfán, quien, incluso, la invitó a viajar a Rusia, pero rechazó la propuesta.

