«Si llega en ese formato no todos continuarán», dijo ‘Pato’ sobre el posible regreso de Habacilar

Al parecer al ‘chico reality’ no le habría gustado mucho la idea de cambiar el formato del programa de competencia por el recordado programa que conducía Raúl Romero, ‘Habacilar’.

Desde hace semanas se viene rumoreando el posible regreso del recordado y bastante sintonizado programa Habacilar que en sus tiempos logró posicionarse uno número uno de los programas de entretenimiento juvenil.

Es así que este rumor llegó a oídos de Patricio Parodi y si bien es cierto aun no sabe si continuará en EEG confirmó que no participaría del programa Habacilar en el cao volviera a la pantalla grande.

En el programa ‘Estas en Todas’ el modelo fue consultado sobre sus futuros proyectos y habló Habacilar.

«La verdad no te miento, si puedes ahí hablar con el jefe, no sabemos ni siquiera quiénes van a seguir el próximo año ni que es lo que va a pasar . No sabemos si vuelven cobras o leones, si se mantiene guerreros y combatientes, si se viene otro formato como lo están anunciando», dijo Parodi.

Y es que como se recuerda en la última emisión de EEG el trofeo se lo llevaron los Guerreros por haber destacado en todos los circuitos.

Respecto al nueva producción, Habacilar, que se comienza a rumorar, el ex de sheyla Rojas descartó ser parte y aseguró que hay muchos como él que tomarían esa decisión.

«Yo creo que si es que llegará ese formato no todos van a continuar, me incluyo ahí y no te miento cuando te digo que no he negociado, no he hablado nada», expresó por último el guerrero.

Patricio Parodi y Luciana Fuster ganaron el premio a ‘Mejor beso’ en EEG

Los ‘chicos reality’ se llevaron muy orgullosos el premio por el ‘Mejor beso’ tras darse tremendos ‘chapes’ en ‘La academia’.

En la última emisión de ‘Esto es Guerra’, se repartieron premios entre todos los guerreros y combatientes. Una de las categorías a premiar, era la de ‘Mejor beso 2021’ por todos los ‘chapes’ que hubo en ‘La academia’.

Johanna San Miguel los anunció como los ganadores de la categoría y ambos se acercaron muy orgullosos a recibir tremendo premio. De hecho Luciana se animó a dar unas palabras sobre lo ‘complicado’ que fue que graben esos ‘chapes’ entre ambos.

“Es todo regirnos al guion, teníamos ahí el guion, había que cumplirlo, fue difícil, las escenas -porque fueron varias- fueron complicadas”, dijo Lucianita.