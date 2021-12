«Sí, son puertas», Lászlo Kovács ‘chanca’ a Patricio y Nicola en actuación

Compartir Facebook

El recordado “Tito” en la serie “Al Fondo hay Sitio”, Lászlo Kovács, fue consultado por el desempeño en la actuación de Nicola Porcella, ex capitán de “Las Cobras” y Patricio Parodi, actual capitán de los “guerreros”.

Kovács no se guardo nada y se mandó con todo contra los chicos realities.

Una reportera del programa ‘Amor y Fuego’, conducido por “Peluchín” y Gigi Mitre, logró conversar con el actor y este aprovechó para soltar su lengua contra Nicola y los demás chicos de ‘EGG’, quienes incursionaron en el mundo de la actuación con “La Academia EEG, Desafío y Fama”.



“Aquí entre nos, ¿para ti son puertas o no son puertas?”, le consultaron. Al respecto Lászlo respondió: “Mira honestamente sí, para mí sí lo son. O sea, yo lo poco que he visto no es algo que particularmente me haga vibrar o sentir o emocionarme. Me parece un poquito frío, ¿no?”, declaró para las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.



“Todo es un poco frío, un poco robótico, se necesita como te digo un poquito más de capas”, añadió entre risas.



Finalmente, Kovacs confesó que prefiere ver Netflix o cualquier otra plataforma de streaming y no ha visto la serie de Esto es Guerra, pues prefiere no ver la televisión nacional.



“Soy muy cauto con las cosas que consumo. Prefiero ver Netflix, eso es lo bueno de estos tiempos”, sentenció.



Vale indicar que se viene rumoreando que Nicola Porcella sería el nuevo Nicolás de las Casas en la nueva temporada de la serie de América TV, ‘Al Fondo Hay Sitio’, la cual se estaría estrenando antes de mitad del 2022.

Johanna San Miguel se vacila y llama ‘chipi’ a Nicola Porcella

En el programa ‘Estás en todas’, la rubia fue entrevistada y dio su opinión sobre la relación de Angie y Jota y no dudó en referirse al ex de la ‘negrita’.

La actriz habló del supuesto embarazo de la ‘negrita’: “Yo creo que sí”, a lo que ‘Choca’ también indicó que tiene sus sospechas debido a las caderas de la modelo y Johanna respondió: “Cuando las mujeres estamos embarazadas se nos anchan las caderas es parte de la naturaleza, estás esperando un bebé. Creo que, porque Jota siempre está abrazándola, siempre está como cuidándola”, comentó.

“Me muero la chica está embarazada de Jota, me muero, qué suerte la de Angie. No entiendo cómo Angie Arizaga después de hacer estado con Nicola ‘Chipi Porcella puede estar con tremendo mamut”, indicó la ‘chata’, mientras que el conductor solo atinó a reírse.