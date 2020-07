SOBREPESO Y OBESIDAD

Compartir Facebook

Dr. César Olaya

Medico Endocrinólogo

CMP: 26120. RNE 17789

Ahora que acabó el confinamiento., llegan pacientes a la consulta, y luego de tallarlos y pesarlos me pregunten: ¿doctor, tengo sobrepeso u obesidad? Es más, es la pregunta más común por nuestras redes sociales.

A veces es muy sencillo, no haría falta pesarlos ni tallarlos para dar una respuesta. Pero como profesional sugiero que hagamos un ejercicio práctico para que usted se diagnostique, es muy sencillo, debe tener tallímetro, balanza, calculadora, lápiz y papel. Si no tiene tallímetro, párese de espaldas contra la pared, sin zapatos y que alguien coloque una marca en la pared a la altura de su cabeza, luego con una regla o centímetro mida desde el piso hasta la marca. Cuando su peso y talla exacta, debe hacer una operación matemática para encontrar su INDICE DE MASA CORPORAL (IMC),y la fórmula es IMC= peso/ talla x talla, donde el peso es en kilos y la talla en metros.

Les doy un ejemplo, si mide 1.61 mt., y pesa 92 kilos, la fórmula seria así: IMC= 92/1.61 x 1.61 y esto es 92/2.59, es decir: 35.5 Kg/m2. Ahora completo la definición, el sobrepeso u obesidad se divide según el IMC, es decir:

IMC normal: de 20 a 24.9 Kg/m2

IMC sobrepeso: de 25 a 29.9 Kg/m2

IMC obesidad I grado: de 30 a 34.9 Kg/m2

IMC Obesidad II grado: de 35 a 35.9 Kg/m2

IMC obesidad III grado (obesidad mórbida): igual o mayor a 40 Kg/m2

Según esto, ustedes sabrán cuál es su IMC. El Minsa recomienda que si tienen IMC más de 40 (obesidad mórbida), no deben regresar al trabajo, por el riesgo elevado del contagio y posterior complicación severa por el Covid.

Hace poco la revista médica NEJM (del 12 de junio de 2017 en NEJM.org), publicó un trabajo sobre obesidad en los últimos 25 años a nivel mundial (de 1980 al 2015), los resultados son muy preocupantes. Dice que en el 2015 en el mundo habían 107.7 millones de niños obesos y 603.7 millones de adultos. Remarcando que los niños obesos, muchos serán adultos obesos. En muchos países la obesidad infantil ha crecido más que la obesidad en adultos.

OTROS MALES

Además del ahora terrible Covid, la obesidad (IMC alto) está relacionada a enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad crónica renal, muchos tipos de cáncer, etc. La obesidad mundial es mayor en mujeres que en hombres, siendo el pico de obesidad en mujeres entre 60 a 64 años, y en hombres entre 50 a 54 años. La obesidad en hombres, mujeres y niños aumentó más en países con índice socioeconómico mayor. De los 195 países que evaluaron, en 73 la obesidad se duplicó desde 1980.

Se han propuesto una serie de cambios para reducir la obesidad, pero la efectividad, viabilidad y sostenibilidad es muy difícil. Mientras la epidemia de obesidad mundial sigue en aumento, ahora le toca a usted, ¿Ya tiene su diagnóstico?, ¿Qué importancia tiene padecer obesidad I, II o III?

Sabemos que un IMC mayor a 40 (obesidad mórbida) restringiría la posibilidad de reintegrarse en su trabajo por el alto riesgo de complicación si se contagia de Covid, por eso, estas semanas hemos atendido a muchas personas con obesidad mórbida con la “urgencia” de bajar de peso ya que han sido advertidos que no podrán regresar al trabajo en el peso actual.

Definitivamente el tratamiento debe ser multidisciplinario, es decir de varios profesionales (especialistas). A diario vemos en algunos medios de comunicación un sinnúmero de “métodos milagrosos” para bajar de peso, rápido, sencillo y sin “efecto rebote”. ¿Es esto posible? Definitivamente NO. Nuestro lema es come mejor, muévete más… pero si llegan a tener obesidad mórbida, es porque no pueden controlar o mejorar el mal hábito alimenticio, y con obesidad mórbida no se recomienda actividad física por los problemas que puede causar (taquicardia, hipertensión, artrosis de rodilla o cadera, o desgarros musculares). Entonces, ¿Qué hacer?

Cambio de estilos de vida alimenticio, comer mejor, moverse más. El sobrepeso no se cura, solo se controla. Termino animándolos, recordándoles que si su meta es bajar de peso, piensen primero en su salud, busquen a los profesionales.

EL DATO

Lunes 8 p.m. enlace en vivo Facebook e Instagram DR. OLAYA. #laobesidadnosecura