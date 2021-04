Sofía quiere salir en programa de Magaly: “Tengo una conversación pendiente”

Compartir Facebook

Quiere ir. La expresentadora de televisión, Sofía Franco, reconoció que desea asistir al programa de la periodista, Magaly Medina, para conversar largo y tendido por una promesa que realizó.

En un programa radial, se encontraba la popular “Urraca” de invitada cuando ingresó una llamada al aire. Se trataba de Sofía Franco quien confirmó su asistencia en la siguiente edición. Sin embargo, le recordó a Magaly que cumplirá lo que le dijo hace poco.

“Con mucha esperanza de seguir trabajando y hacer lo mejor que me gusta, los medios de comunicación. Me encuentro sumamente feliz. (…) Tengo una conversación pendiente con tu productor, Magaly. No dudes eso sí que voy a cumplir mi palabra”, mencionó Sofía Franco.

“Disculpas mutuas”

La exconductora de espectáculos, Sofía Franco, y su esposo Álvaro Paz de la Barra decidieron disculparse mutuamente, tras protagonizar un escándalo en su casa y que terminó en una denuncia por violencia familiar.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la presentadora resalta que han optado por resolver sus diferencias con un diálogo entre los dos por lo que ambos se perdonaron por la situación vivida el 25 de marzo.

