Sorprende a su novio en el cine con otra mujer y le hace roche en redes sociales

No se iba salir con la suya. Una joven pensó en el castigo más duro que podía recibir su novio que acababa de ser descubierto con otra mujer entrando al cine. Las redes sociales nunca fallan y así lo hizo ver la ingeniosa señorita.

Jessy, una joven totalmente enamorada del hombre que le prometió amarla y cuidarla por el resto de su vida jamás imaginó que su media naranja podría ser capaz de traicionarla. Es así que la jovencita, en una nueva oportunidad, tendrá que pensar dos veces a quien le regala su confianza.

Aunque el joven le aseguró que también estaba con los amigos, la mujer no pudo volver a confiar en él y decidió publicar el chat a través de redes.

Mediante Facebook, la joven contó la terrible experiencia que pasó cuando descubrió a su novio entrando con otra mujer al cine. El hecho ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.

“Una vez más, Dios me pone y quita una prueba más en el camino…ahí está el que decía ser ‘El amor de mi vida’. Ya no me pregunten el por qué no está contigo…lo bueno es que estaba en su casa acostado, por su atención, gracias, porque tengo más huevos que tú y para verte la cara de pendej* nomas yo!!”, se lee en la primera parte de la publicación.

“Déjenme le agrego tantito…Lo peor es que se veía en un futuro conmigo, palabras que salieron ayer, que me amaba tanto y sin mí no se veía. Amigas solo sigan su instinto de mujer que nunca les va a fallar como a mí. Solo faltan prueban para comprobarlo y qué más quiero que estás que mi propio hermano lo vio con sus ojos. No se dejen engañar porque les bajen la luna, el sol y las estrellas”, recomendó la mujer que estaba con el corazón roto.

