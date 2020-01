Sporting Cristal Cuenta con ‘Canchita’ Gonzales

El técnico de Manuel Barreto, atendió a la prensa al término de la primera jornada de trabajo en inicio de la pretemporada del conjunto celeste en las instalaciones de La Florida, en Rímac. Al ser consultado sobre el posible pase de Christofer Gonzales a Alianza Lima fue muy claro.

“Cuento con Christofer, no tengo ninguna información distinta a eso. Entrenó muy bien, con muchas ganas y predisposición. No me comentó nada al respecto. Las posiciones que buscamos reforzar la conoce el área deportiva, desde antes que finalice el torneo. Buscábamos uno o dos extremos. El plantel no está cerrado, Cristal tiene tendencia a prestar 10 a 15 jugadores. Esta temporada no será la excepción”.

Asimismo Barreto comentó: “Emocionado por regresar a entrenar y ver a los chicos que se reúnan nuevamente. El campo de fútbol es lo más bonito que hay y feliz por volver a estar con ellos entrenando”, declaró Barreto.

Sobre la llegada de Junior Huerto, el entrenador rimense dijo: “lo vi bien, con mucha predisposición. Él está acá por los buenos años que ha tenido con San Martín. Siempre fue opción para Cristal, quisimos a un jugador que pueda estar de lateral y central. Fue la alternativa y estoy contento de tenerlo acá”.