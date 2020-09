Sujeto es sentenciado a cadena perpetua por abuso sexual a niña 9 años

Compartir Facebook

El sujeto por fin tiene lo que se merece, ya que la agresión contra la pequeña fue en el año 2014 y es recién ahora que se hace justicia. A pesar de ello diversos usuarios piensan que se merece un castigo más severo.

La última decisión la tomó la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, fue esta corte que por fin sentenció a cadena perpetua a este sujeto. Él abusó sexualmente de una menor de tan solo 9 años de edad.

Se sabe que la agresión fue en el distrito de San Pedro, en la provincia ayacuchana de Lucanas.

Los medios de la localidad pudieron informar los datos del sujeto, ahora ya identificado. Se trataría de Irineo Barto Salcedo Arias de 37 años, él fue hallado culpable del delito de violación sexual de menor de edad.

LA JUSTICIA TARDA, PERO LLEGA

La niña pudo contar todo cuando por fin se sintió segura. Aclarando que el hecho se dio en el año 2014, pero es recién casi a fines de este 2020 que se puede hacer justicia.

Yony Jhon Romero Quispe, fue elegido como el fiscal provincial a cargo del caso. Él sostuvo que el hecho ocurrió cuando la víctima acudió a la casa de una señora en busca de su madre, sin pensar lo que iba a ocurrir.

Fue ahí que conoció al desalmado sujeto, que con base de engaños pudo persuadir a la niña para lograr su cometido. Esto en un predio rústico del anexo de San Antonio.

Posteriormente, Salcedo Arias amenazó a la agraviada para que no cuente lo ocurrido. No tuvo más descaro que pagarle con la suma de ocho soles.El representante del Ministerio Público indicó que la víctima no habló con nadie sobre lo sucedido, hasta que cumplió 14 años.