Susy Díaz: “Sheyla tiene suerte”

La ex congresista Susy Díaz, no dudó en aplaudir los millonarios y buenos gustos que tiene Sheyla Rojas, tras oficializar romance con un empresario Mexicano. Para la rubia de labios rojos, la ex chica reality tiene suerte y descarta que sea interesada.

“Ella siempre ha trabajado, ha estado en “Estás en todas”, “Esto es guerra”, “Combate” y parece que ahora ha entrado a algo muy fuerte con Netflix, yo la veo con mucha suerte porque eligió muy bien. Además es bonita y tiene buen cuerpo”, comentó Susy. Por si fuera poco, Susy no dudó en vacilar a Sheyla por los lujosos carros que tendría la pareja de la popular ‘Shey shey’.

“Yo creo que ella se alejado del Perú porque acá hay una mala energía y allá en México está su suerte en el amor, se ha conseguido una pareja que tiene 50 carros, uno para cada día del mes jajaja. Pensé que su marido compraba y vendía carros jajajaja”, dijo entre risas.

Además, Díaz se animó en defender a Sheyla Rojas, tras las duras críticas que recibió por mandar a su hijo a España con su padre, mientras ella estaría disfrutando de algunas vanidades. “Por mi experiencia, Augusto Polo Campos cuando yo tenía que trabajar me cuidaba a Florcita y agradezco mucho, porque mi hija tuvo un gran padre.

Entonces, yo no veo nada de malo que el hijo de Sheyla ahora esté con su padre en España, nadie sabe lo de nadie”, agregó.