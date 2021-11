Thiago Cunha revela que fue víctima de acoso sexual por varones y mujeres

Compartir Facebook

El bailarín Thiago Cunha se atrevió a revelar un episodio traumático en su vida pues el brasileño sufrió de acoso sexual durante su época artística.

Thiago se animó a revelar diversos episodios de su vida en el programa ‘Pecados Digitales’ de inmediato sus declaraciones se hicieron virales pues nadie imaginaba que el modelo haya sufrido algún tipo de acoso que no solo involucraba a mujeres sino también a varones.

La presentadora del programa, Javiera Contador, le preguntó al bailarín si había sido víctima de acoso en alguna oportunidad a lo que Cunha asentó con la cabeza y reiteró que en diversas ocasiones.

El artista contó que algunos estos episodios no ocurrieron durante sus presentaciones. “Fue en un ambiente que no tenía nada que ver. (En los shows) uno se ríe y todo está bien. Ya me han tocado en la calle… y en Brasil me agarraron”, lamentó.

Jamás el brasileño que ahora radica en Chile había dado a conocer esta información tan delicada y que se ha ‘normalizado’ en mujeres, sin embargo muchos hombres también sufren acoso sexual por el motivo de tener fama.

Acosado por un hombre

Por otro lado, Thiago también recordó la vez que fue tocado indebidamente por otro hombre en una fiesta lo que lo dejó bastante consternado pues jamás se hubiera imaginado en un escenario así.

“Ahí mi reacción fue un poco distinta. Yo estaba en un carrete (cilindro) y me tocaron. Me sentía hasta raro en el momento, porque yo al tiro reaccioné sin ver y le pegué fuerte a la persona. Me tocó fuerte el derrier, pero me metió la mano de verdad. Ahí reaccioné con fuerza hacia atrás. Le pegué y era un hombre”, enfatizó.

Como se sabe el bailarín tiene un hijo con la bailarina Thati Lira y ambos se turnan en el cuidado del menor quien se ha mostrado más que feliz con el amor que les ofrece sus padres.