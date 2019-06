Tilsa Lozano: “No hablo con el ‘loco’ Juan Manuel Vargas”

Luego que el ‘Zorro Zupe’ confesara en ‘El valor de la verdad’ que el hermano de un ex presidente lo invitó a almorzar porque quería tener un encuentro con Tilsa Lozano, la ex vengadora tomó con gracia el deseo del ex mandatario y aseguró que hace poco se enteró de ese incidente.

“El Zorro recién me contó eso hace dos semanas. Yo le dije: ¿por qué no me lo contaste? Y él me dijo: ‘no para qué te voy a contar si ya se tu respuesta’. Yo he animado campañas políticas y él pensó que me estaban llamando para eso”, aseveró Tilsa acotando que este sería el único político que habría querido acercarse a ella.

Ante la polémica que generó la pregunta sin responder del ‘Zorro’ cuando le preguntaron si Juan Manuel Vargas había llamado este año a la exvengadora, la conductora de ‘En exclusiva’ sostuvo que ya no le gusta que la sigan vinculando al exfutbolista.

“En este caso si se apretó el botón rojo fue porque yo le dije explícitamente al ‘Zorro’ que no quería que vuelvan a mencionar mi nombre junto al de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver en mi vida. Que tiene su vida, que le deseo lo mejor en el mundo y que realmente la respuesta es no. Yo no he tenido ningún tipo de comunicación con él, le deseo lo mejor. Ese tema acá queda zanjado. (…) Lo quiero dejar clarísimo por parte mía”, sostuvo la conductora de televisión.

-¿Te molestó que el Zorro diga que se amistó con el ‘Loco’?

Eso fue en el verano y me lo contó, la verdad es que yo no me molesté para nada, porque ellos han tenido alguna relación de amistad, la verdad es que pasó tanta agua bajo el puente que no me molestó que se amisten.

-¿En esa reconciliación, Juan Manuel le preguntó por ti?

No sé más, lo dudo realmente, es un tema que queda ahí nomás.

-¿El ‘Loco’ Vargas se ha comunicado contigo este año?

No, ni por mensajes, ni WhatsApp, ni nada. Yo de verdad que le deseo lo mejor a él y a su familia. (C. Quintanilla)