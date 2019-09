Toledo seguirá encerrado y Eliane arma escándalo ante juez

Un escándalo desató ayer la exprimera dama, Eliane Karp luego que el juez federal de California Norte, Thomas Hixon resolvió que el ex presidente Alejandro Toledo seguirá en la prisión de Santa Rita durante su proceso de extradición al Perú, a pesar de que ofreció pagar una fianza por un millón de dólares.

Karp perdió la compostura y sóltó un contenido “shiit” (mierda) al escuchar la decisión del juez De inmediato, pese a estar advertida por la seguridad, gritó en inglés en dirección al juez: “¡Ustedes lo están matando!, “¡Ustedes serán moralmente responsables por su muerte!”.

Por violar la tranquilidad del recinto judicial, ella fue rodeada por la seguridad que la tomó del brazo invitándola a salir, pero vociferó: “No me voy a ir, no me voy a ir”. Ante su resistencia, la seguridad debió retirarla a rastras mientras el juez se retiraba.

“MUCHO DINERO”

El juez Hixson, para sustentar su rechazo al pedido de Toledo de salir en libertad bajo fianza, insistió en su posición anterior, de que el ex presidente no ha podido demostrar que no hay riesgo de fuga, por tanto debe seguir detenido en la prisión de Santa Rita, aunque se evalúa disminuir el rigor de su aislamiento.

En los considerandos, Hisxon advirtió que “tenemos un individuo con gente a su alrededor con conexiones y mucho dinero”. “Es más sofisticado que eso”, expresó en alusión a cómo se montó una red de empresas offshore alrededor de Toledo entre Europa, Estados Unidos y América Latina

“No es tanto que Odebrecht le dio dinero, sino que el dinero fue entregado a través de muchas personas”, señaló como sustento de que, efectivamente, Toledo tiene gente que podría ayudarlo a fugar de Estados Unidos y eludir el proceso de extradición al Perú.

La fiscal Elise La Punzina remarcó sobre Toledo que “hay millones de dólares que se desconoce su paradero”, y cuestionó que éste pague una renta mensual de US$6.400, exorbitante, “incluso para la bahía de San Francisco”, además de viajes a Washington y pago a abogados privados.

EL DATO

El abogado Graham Archer advirtió que Toledo permanece en “encierro solitario”, “no interactúa con ningún otro ser humano que yo” y negó posible fuga.

Sólo pudo mandar besos volados

Desde que fue detenido, en julio pasado, Toledo, de 73 años, no ha podido hablar y mandar mensajes. Ayer no fue la excepción y sólo pudo mandar besos volados a su esposa y gestos de abrazos a quienes confían en él. Su aspecto está desmejorado y luce más arrugas en el rostro y canas en el cabello.

Su celda en Santa Rita es de 2 por 5 metros y su defensa trata de que no siga en aislamiento total, lo que le habría deprimido. Hasta el juez había admitido que “las condiciones (en que está Toledo) son muy severas para una persona que no es un gran criminal”.

A Toledo se le acusa de recibir coimas por 30 millones de dólares de Odebrecht, por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica sur, pero los fiscales estadounidenses solo han podido encontrar un balance de US$400.000 entre sus cuentas y las de su esposa.

Martin Carnoy, profesor de economía en Stanford y primero de la lista, incluso acudió a la audiencia con la intención de testificar a su favor, pero nunca fue llamado al estrado.