¡Ay Toñito! El popular cantante de cumbia Toño Centella parece hacer oídos sordos a las críticas y aprovecha para viajar unos días a Disney con toda su familia.

El intérprete de “Paso los días tomando” prefiere dejar de lado por un momento su rutinaria vida en Perú realizando privaditos, tomó sus maletas y viajó rumbo a Orlando, Estados Unidos para despejar su mente.

En esta oportunidad, Toño Centella utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su día a día en el popular sitio recreativo. El cumbiambero se mostró contento por compartir los lindos momentos con su familia e incluso se dejó ver con distintas prendas. Al parecer se cambió de polos 2 o 3 veces.

El cantante nacional criticado duramente por realizar los famosos privaditos en pleno de la pandemia y ser un evento prohibido por el gobierno, disfruta de su paseito con su entorno más cercano y se muestra orgulloso por el momento pleno que vive.

Recordemos que hace algunas semanas, Toño Centella, en medio de la ola de críticas, compartió una fotografía en cuenta de Instagram con un curioso mensaje. “No siempre se calla para guardar silencio. Se calla para conservar la paz. A veces estar en paz, es mejor que tener razón”.

Toño Centella y su esposa de paseo por Nueva York

Toño Centella viaja a Nueva York para poder vacunarse junto a su esposa Johana Rodríguez y darse una ‘escapadita’ por el territorio Norteamericano.

“Gracias a Dios ya nos vacunaron con la ‘Johnson’, estamos tranquilos y no hemos tenido síntomas adversos, pero igual me seguiré cuidando porque no me creo inmune, no hay que bajar la guardia”, dijo el cantante.

Se sabe que hasta el momento tienen planeado visitar lugares turísticos de la zona y aprovechar para pasar una corta luna de miel.

«Vine a desestresarme un poco, a salir de la rutina y a disfrutar con la familia. Me traje a mis dos hijos y mi esposa Johana, con quien estamos muy unidos y contentos», mencionó Toño para los medios.

En sus redes sociales se puede apreciar lo feliz que se encuentra junto al cariño y amor incondicional de su familia.

