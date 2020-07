Toño Centella sufre por infidelidad: “El virus cambió a mi esposa”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de anunciar el fin de su matrimonio con Johana Rodríguez, el cantante Antonio Wilder Domínguez, conocido como Toño Centella, reveló que su esposa le puso ‘los cachos’ y tiene pruebas de su infidelidad.

“Se puede perdonar muchas cosas, pero la infidelidad no. Yo veía que estaba en línea (en el chat) en las noches, en la madrugada, ya me parecía muy sospechoso todo esto”, reveló el músico al programa ‘En exclusiva’.

“Traté de indagar, encontré algunas cosas… pues eso no se perdona porque vas a llegar a tener una relación tormentosa, ya no será igual (…) de tanto que la amé mucho y de las cosas que me he enterado me entró un dolor y un odio grande”, agregó.

“LE DI DEMASIADO”

El cantante indicó que no entiende el comportamiento de su esposa, ya que como hombre siempre se portó bien con ella.

“Le di respeto, fidelidad, creo que le di demasiado. Tenía todo lo que una mujer quisiera tener”, indicó.

Asimismo, culpó al coronavirus de los cambios que tuvo su ex, pues dice que antes de la pandemia su esposa era amorosa.

“Ella era muy cariñosa, el virus le cambió, le cambió emocionalmente (…) Me dijo que quería tener su espacio y cuando estaba en mi cama, me dejó”, indicó.

CONSERVA SU FOTO

A pesar de descartar una posible relación, el cantante continúa conservando las cosas y fotografías de su esposa, pero aseguró que pronto desechara todos sus recuerdos.

“ESTOY TRISTE Y MELANCÓLICO”

Hace unas horas Toño Centella confirmó que su relación con su esposa se acabó y aseguró que a pesar de encontrarse afligido de “de amor no se muere”.

“Empiezo la mañana triste y melancólico, pero siempre mirando para adelante con fe y pensando en Dios. Doy por terminada mi relación matrimonial. Es triste y penoso para mí decir todo esto, pero es así. Yo seguiré con mi conciencia tranquila porque yo sí respeté mucho mi matrimonio con amor, fidelidad y respeto. Espero que sea muy feliz”, escribió el artista.

Entérate más en: Toño Centella se divorcia: “Yo sí respeté mucho mi matrimonio con amor y fidelidad”

Mira también: COVID-19 | Toño Centella vende mascarillas para mantener a su familia