Trabajador humillado por su jefe lo mata con una escopeta

Increíble. Un mal clima laboral acabó con la vida del empleador Francisco Rondón, luego de que uno de sus empleador, según indica, cansado de sus humillaciones acabó con su vida.

Julio Flores de 59 años, con total sangre fría, asesinó a su jefe con ayuda de una escopeta, lo más sorprendente de todo es que ni siquiera se arrepintió del asesinato.

‘Sí, yo lo he matado y no me voy a correr’, comentó el asesino confeso luego de que fuera intervenido por agentes en Chosica.

Además, explicó que le quitó la vida a su jefe con un disparo de una escopeta. El empresario se dedicaba al alquiler de maquinaria pesada, sin embargo tuvo un final lamentable.

La hermana del asesino indicó que este le quitó la vida porque ya estaba cansado de recibir humillaciones por parte de Rondón: ‘lo trataba como si fuera un estropajo’.

El hombre fue enmarrocado y dirigido a la comisaría para continuar con las investigaciones de este crimen que se dio lugar en Chosica.

