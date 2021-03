Compartir Facebook

La conductora de televisión Tula Rodríguez dio detalles de cómo viene viviendo su confinamiento tras dar positivo al virus, sin embargo también reveló cómo está su madre.

Es así que Tula contó que su mamita está presentando algunos síntomas moderados del virus, por lo que ha comenzado a tratarla en su casa pues no hay espacio en ningún hospital o clínica ni mucho menos hay oxígeno.

“Mi mamita sí está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales ni en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios igual la estoy logrando atender acá en la casa, está respondiendo pero está bien adolorida. Esta medio delicadita, pero yo sé que todo va salir bien”, confesó Tula en sus historias de Instagram.

Por otro lado, también reveló que a ella se le ha ido el gusto y el olfato, los mismos síntomas que tiene su hija Valentina, en cuanto a su padre, él si se encuentra bien.

Frente a lo que le sucedió, la conductora pidió a todos sus seguidores continuar cuidándose pues la enfermedad es muy peligrosa y no es un juego.

“Algunos tenemos la bendición, de no tener síntomas, pero hay otros que se están muriendo porque no hay camas, porque no hay oxígeno por ningún lado. Algunos están como mi mamá delicada siendo atendida en casa y orando para que pueda responder y pasar por este mal momento”, contó Tulita.

