Tula reta a Nicola: “Cuando vengas, no solo juegues torta en la cara”

La conductora de televisión Tula Rodríguez no se amilanó contra Nicola Porcella, quien le refregó en la cara quienes eran los mejores en la competencia, y lo retó directamente a competir en los juegos de destreza y velocidad.

En la última edición de ‘En boca de todos’, la producción se enlazó con Nicola Porcella, y tras la victoria de los ‘Charros’, Tula Rodríguez defendió a los peruanos.

“Los chicos de acá tienen sus propias fortalezas. Pancho Rodríguez es un hombre fuerte, rudo, veloz. Patricio Parodi es una bala, Jota Benz es único con su altura, velocidad y hay que ser conscientes de muchas cosas”, inició.

Asimismo, la conductora alegó que sus compatriotas no pudieron dar todo como se esperaba por muchos factores como la altura de México, los cambios de juego y demás. “Ir a un lugar nuevo es agotador, la altura, sus juegos y reglas. Para mí debe haber una revancha”.

Finalmente, entre dichos y desdichos Tula retó a Nicola Porcella a ponerse bien la camiseta y jugar competencias fuertes. “Espero que cuando vengas a Perú, no solo juegues torta en la cara”.

Tula Rodríguez se habría encontrado con Gino Barbieri cuando Javier Carmona estaba vivo

Tula Rodríguez enfrenta fuertes acusaciones de parte de la ex pareja de Gino Barbieri. Paula Pérez es la ex pareja y madre del hijo de Barbieri y ella contó todo acerca de la parejita, cuando el ex esposo de Tula, Javier Carmona, estaba vivo.

Cabe recordar que las cámaras de Magaly Medina ampayaron a Tula y a Barbieri entre sonrisas y conversaciones cariñosas. Sin embargo, Paula Pérez salió a confirmar que esa no era la primera vez que Tula y Gino se encontraban.

Paula señaló que Tula y Gino se veían a escondidas desde hace mucho, incluso cuando Javier Carmona ya estaba postrado en la cama de un hospital. “Ya desde antes cuando Tula ha ido a Miami, incluso cuando Javier Carmona estaba vivo, postrado, se veía con Gino muy a escondidas”, señaló Paula.

