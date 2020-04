Tula Rodríguez jala orejas a artista que sacaron pase especial de tránsito

Compartir Facebook

Con el fondo de la canción ‘Color esperanza’ de Diego Torres, los conductores de ‘En boca de todos’ unieron fuerzas para concientizar al público en quedarse en sus casas para vencer al coronavirus. En conversación con Tula Rodríguez, la animadora reveló que desde que se inició la cuarentena solo ha salido dos veces de su domicilio para hacer las compras pues tiene familiares vulnerables al Covid-19.

“Tengo familiares de riesgo, mi papá, mi esposo (quien sufrió un infarto en el 2018), mi niña y quiero evitar salir porque tengo miedo a contagiarme y contagiarlos. Yo vivo en una zona residencial y me voy caminando como 15 cuadras al mercado, no porque tengo permiso laboral saco mi carro, debemos de tener más empatía. No es el hecho de utilizar el perro para salir, es momento de ser buenos ciudadanos, de tener una higiene adecuada”, dijo la conductora de televisión.

MÁS CERSA A JAVIER

De otro lado, Tula celebró el día del beso, con una fotografía junto a su esposo Javier Carmona. “Justo en el día del beso me puse sensible, con Valentina siempre hablamos y recordamos cosas hermosas junto a su papá mediante fotografías”, comentó.

“Todos los días estamos con él, y es lo único que yo no público, porque son cosas que pertenecen a mi intimidad. Nosotros siempre lo tenemos presente, él está más vivo que nunca en nuestras vidas. Javier está con nosotros mucho más cerca de lo que la gente cree”, añadió la presentadora.

Al ser consultada si su esposo se encuentra en su hogar, Tula respondió: “Yo estoy con él y no voy a dar detalles, él está bien y con nosotros. Yo sé que mucha gente debe de estar como trompo y cansada en sus casas pero no hay nada como la salud”, finalizó la popular ‘peludita’. (Verónica Rondón)