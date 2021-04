Compartir Facebook

A través de sus redes sociales, Tula Rodríguez dio a conocer que luego de haber perdido a 2 de las personas más especiales en su vida (su madre y esposo), decidió mantener sus cenizas. No obstante, le habrían sugerido no tenerlas por tanto tiempo.

La presentadora aprovechó para saludar a Marina Mora por las flores y revelar algunos detalles: «Gracias Marina de verdad que los claveles están bien bonitos porque yo tengo las cenizas de mi mamita y de Javier (Carmona) en casa».

Sin embargo, la conductora de televisión sorprendió a sus seguidores tras confesar que la psicóloga le recomendó no tener en casa las cenizas de sus seres queridos por cuidar la salud mental.

«Bueno, por recomendación de la psicóloga no debería tenerlo mucho tiempo porque es retener la pena y eso estoy trabajando para poder soltarlo poco a poco», agregó poco después.

SUFRE SECUELAS DEL VIRUS EN EL OLFATO

Tula superó con creces al coronavirus. Sin embargo, no contó con que esta enfermedad le traería ciertas secuelas y, como ella misma mencionó, esto ha provocado que su olfato no regrese en un 100%.

En una pequeña conversación con sus seguidores, la exesposa de Javier Carmona dio a conocer cómo se siente ahora después de superar la enfermedad, así como también cómo se siente con la muerte de su madre.

«Si me quedó una secuela. Te cuento que yo hasta ahora no he podido recuperar el olfato al 100%, debo estar al 50%. Cuando cocino lo hago a ciegas y el olfato no lo tengo al 100 esa es mi secuela hasta ahora», agregó poco después.

