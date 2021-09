Tula Rodríguez se habría encontrado con Gino Barbieri cuando Javier Carmona estaba vivo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de televisión es blanco de críticas, tras revelarse que ella se vio con Gino Barbieri cuando Carmona estaba vivo.

Tula Rodríguez enfrenta fuertes acusaciones de parte de la ex pareja de Gino Barbieri. Paula Pérez es la ex pareja y madre del hijo de Barbieri y ella contó todo acerca de la parejita, cuando el ex esposo de Tula, Javier Carmona, estaba vivo.

Cabe recordar que las cámaras de Magaly Medina ampayaron a Tula y a Barbieri entre sonrisas y conversaciones cariñosas. Sin embargo, Paula Pérez salió a confirmar que esa no era la primera vez que Tula y Gino se encontraban.

Paula señaló que Tula y Gino se veían a escondidas desde hace mucho, incluso cuando Javier Carmona ya estaba postrado en la cama de un hospital. “Ya desde antes cuando Tula ha ido a Miami, incluso cuando Javier Carmona estaba vivo, postrado, se veía con Gino muy a escondidas”, señaló Paula.

Cabe recordar que Gino es la ex pareja de Tula Rodríguez. Y ella recientemente confesó que quiere continuar con su vida y darle una nueva oportunidad al amor.

“No es fácil pero aquí sigo soltera porque soy soltera pues. A veces me dicen: tú no eres soltera eres viuda pero igual lo real es que estoy soltera. Ya no puedo sentar que sigo atada porque no estoy atada. Ya está”, comentó Tula.

Mire también: Laura Spoya mostró cómo quedo su casa tras terremoto de 7.1 en México

¡Volteó la página! Tras el fallecimiento de su esposo, Tula Rodríguez no le cierra las puertas al amor y estaría en salidas con su ex Gino Barbieri.

Tula Rodríguez no pierde la fe en el amor, luego de que su esposo Javier Carmona haya fallecido hace un año. La ex vedette fue ampayada en compañía de su ex pareja Gino Barbieri.

En el avance de Magaly Tv: La Firme muestra a Tula Rodríguez junto a Gino por los ‘Yunaites’: “Tula Rodríguez se vio con su ex Gino Barbieri en visita relámpago a Miami”. Ambos lucen muy felices evidenciando la buena relación que tienen.

Además: «Me sentía siempre gorda», dijo Magaly al revelar que sufrió de anorexia