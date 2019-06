El último intento de secuestro a una joven universitaria rescatada por la valiente acción de su progenitor en La Molina ha puesto en alerta a la policía. Por ello, el jefe la División de Investigación de Secuestros de la Policía, coronel PNP Nicasio Zapata, hizo algunas recomendaciones a la ciudadanía.

Cómo prevenir un secuestro

Identifique en la medida de lo posible a los presuntos sospechosos y comunique la presencia de extraños, a la dependencia policial de la jurisdicción. La central telefónica de la PNP es 105 y el número de la División de Investigación de Secuestros es 424-95-24. Asimismo la policía pide evitar portar diversas tarjetas de crédito de cajeros automáticos o documentos relacionados a operaciones bancarias. No comente en lugares públicos hechos o actividades relacionadas con su hogar, familia, trabajo o negocio.

No brindar información

No anuncie o evidencie la salida de su hogar (ir de paseo, al cine, reuniones, etc.). Hágalo de manera discreta. Tampoco proporcione información a encuestadores u otras personas desconocidas que visiten su hogar, ni permita que los niños respondan a las preguntas de éstos y restrinja información a los empleados del hogar. Colocar un buen alumbrado en puntos estratégicos de su vivienda y tener cuidado al abrir la puerta sin verificar la identidad de la persona que llama. La autoridad policial señala que es menor no concurrir solo a realizar operaciones en cajeros automáticos, principalmente entre las 18:00 y 23:00 horas. Cuando conduzca un vehículo, evite interceptaciones de vehículos, gane libertad de maniobras y conduzca a la defensiva,

El dato

En caso de ser víctima de secuestro, la principal recomendación es no poner resistencia y fijarse las características de los raptores (cortes, cicatrices, tatuajes, etc). A la familia se pide serenidad para seguir las indicaciones del personal especializado en negociación.