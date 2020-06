Universitario chotea a Gregorio Pérez por viejito

Compartir Facebook

No puede seguir. Gregorio Pérez tendrá que dejar la dirección técnica de Universitario y es que debido a la edad del uruguayo (72 años), no podía dirigir a sus jugadores de manera presencial ya que era una persona vulnerable de contagiarse de Covid-19.

Desde la administración de Universitario, agradecieron a Pérez por los meses de trabajo que tuvo con el equipo, sin embargo, el propio DT habló en una entrevista y dio a conocer su sentir tras la decisión.

«Realmente siento una pena bárbara no poder continuar con el trabajo que estábamos llevando a cabo. Pero, de alguna u otra forma, uno también tiene que ser agradecido en la vida y debo agradecer a las personas que nos contrataron, a los futbolistas, a la prensa y a todas las personas que nos hicieron sentir muy bien. Lamentablemente surgieron estos impedimentos que no me permitían seguir trabajando y hoy se llegó a la situación de desvincularnos de la institución», dijo Pérez.

Luego, contó detalles del por qué no seguirá en la ‘U’. «Todos sabemos que en estos días se comentaron algunas cosas sobre los inconvenientes que tenía para trabajar y yo les puedo comentar que yo me iba a ser responsable de lo que podía pasar, pero la administración entendía que no se podía hacer responsable ni de mí, ni de Curbelo y por ello nos pidieron que firmemos un documento y también la familia, esto último ya no era posible», afirmó el estratega.

SE DESPIDE DE JUGADORES

A través de un audio que se filtró por redes sociales, el técnico uruguayo Pérez se despidió de los jugadores de Universitario. «Como ya estarán enterados, quiero manifestarles que lamentablemente nosotros no podemos seguir acompañándolos junto a Daniel (Curbelo) y Edgardo (Adinolfi). Se nos ha truncado el camino y un sueño a nosotros, pero ustedes lo pueden culminar», se le escucha decir al DT.