Usuario ‘trolean’ a Samahara por faltas ortográficas: «No hay canje para eso»

Esta vez los cibernautas hicieron de las suyas en las redes sociales y Samahara Lobatón fue el blanco de críticas pues a pesar de haber celebrado a lo grande ‘tirando la casa por la ventana’ el añito de su hija Xianna tendría problemas con la ortografía.

Como se recuerda Samahara realizó un evento top para el primer añito de su hija en donde no faltaron las decoraciones lujosas, bocaditos, juegos, vestidos para la cumpleañera y todo un show mágico para su retoñita, según los medios una de las hijas de Melissa Klug habría invertido 120 soles.

Sin embargo, eso no fue todo ya que a través de sus redes sociales Samahara aprovechó para dedicarle un extenso y emotivo mensaje a la bebé de sus ojos su querida Xianna, sin embargo no esperaba que usuarios notaran todas las faltas ortográficas que había tenido.

«El día que naciste yo también volví a nacer contigo, Nose (no sé) cómo explicarte lo que siento por ti mi más Preciado (en minúsculas ‘preciado’) tesoro te amo», dictaba parte del mensaje que la ex chica reality compartió y cuyos errores en las escritura no dejaron pasar los haters.

Los cibernautas no lo dejaron pasar desapercibido y lamentaron de forma sarcástica que no haya canje o auspicios para un diccionario que le permita escribir correctamente.

«Muy bonito todo, menos las fallas ortográficas», «Póngale cero», «Lástima que para la ortografía no hay canje». «No acabaron el colegio que esperabas», «Pero puede canjear para un diccionario», fueron algunas de las reacciones en son de burla por los errores de escritura de Samahara Lobatón.

Salen en su defensa

Por otro lado, no faltaron los usuarios que quisieron justificar a la ‘ex chica reality’ afirmando que seguro fue producto de la emoción el haber cometido ciertos errores en su mensaje para su pequeña.

«No es que la señora sea de mi agrado, pero no veo dónde esté la falla ortográfica, por ahí que no separó unas palabras, pero de ahí veo todo bien», escribió una cibernauta, siendo aclarada en el acto por otra que decía que la chalaca editó el texto y que las que quedaban no se habría dado cuenta.