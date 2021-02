Vania Bludau arrepentida por trato a la PNP: “Mi reacción fue la peor”

Compartir Facebook

Luego de publicarse el pésimo trato que tuvo la pareja de Vania Bludau y Mario Irivarren al ser intervenidos por la Policía Nacional del Perú, la “morocha” salió a pronunciarse por el bochornoso momento que protagonizó.

En una entrevista para un programa de espectáculos, la modelo reconoció que la reacción que tuvo no fue la mejor, ya que se exaltó en el momento y no afrontó la situación con calma.

“La calentura del momento llevó a que todo se saliera de nuestras manos (…) Mi reacción fue la peor que tuve. Se me salió de las manos. No tuve calma ni control para afrontar la situación”, señaló Vania Bludau.

Además, aclaró que, en las imágenes compartidas en televisión, no se ven algunas cosas que le respondieron los efectivos. Sin embargo, no desea victimizarse y solo le queda afrontar los comentarios de la gente por su reacción.

“Sé que me pueden denunciar por desacato, pero a mí también me dijeron muchas cosas que no están en las imágenes, pero eso no importa. (…) Estoy recibiendo mil comentarios, no quiero hacerme la víctima, apechugo la situación porque sí fui injusta al reaccionar así y no puedo decir nada más porque ya todo está dicho”, mencionó Vania.

Como se recuerda, la pareja fue intervenida por la Policía, pero, lejos de hacer caso, la modelo les respondió diciendo que los “mandará a Ticlio para que pasen frío”.

