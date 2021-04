Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Vania Bludau salió en sus redes sociales para revelar que está feliz de haberse podido vacunar contra la COVID-19 y que por el momento solo le duele el brazo un poco.

“Efectivamente hoy me vacuné la primera dosis. Yo soy residente, tengo ID de Florida, tengo papeles aquí. No en todos los estados están vacunando a personas que no sean residentes. Acá en Miami tienes que tener suerte. Sé que en algunos estados están vacunando a turistas”, indicó en primera instancia.

“Me he sentido bien, solo me duele el brazo. Es una vacuna normal super rápida, tengo un video que pronto lo pondré. Espero que pronto, pronto en un tiempo no muy lejano llegue la vacuna para todos a Perú”, agregó.

Mira también: Hija de Alfredo Zambrano deja curioso mensaje en redes sociales: “Más amor propio”

CUMPLIÓ CON SU ‘GRAN DÍA’

La modelo Vania Bludau parece haberse olvidado de los escándalos en Perú y se luce con otro semblante en Estados Unidos, aún más, luego de vacunarse contra el temible virus.

Mediante sus redes sociales, la ‘Morena’ se mostró contenta de compartir uno de los más momentos más importantes debido a la coyuntura que vive el mundo a raíz de la covid-19.

“Será un gran día”, escribió Vania Bludau, quien hasta ese entonces nadie sabía el porqué de sus palabras. Tiempo más tarde, la exchica reality compartió una fotografía donde se muestra feliz por recibir la vacuna contra el virus.

Mira también: Hacen cadena de oración por líder de Corazón Serrano