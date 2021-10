Vania Bludau sorprende con tremenda revelación: “En dos años tengo que ser mamá”

Compartir Facebook

¡No lo oculta más! La ex chica reality reveló sus ganas de convertirse en mamita y asegura que ya conversó con Mario sobre sus planes a futuro.

En el programa Estás en Todas, Vania Bludau confesó que quiere convertirse en mamá dentro de dos años: “Sí o sí, escucha bien, en dos años tengo que ser mamá porque quiero y es la mejor edad. Quien esté, si no, ya chau”, indicó.

La modelo menciona que le gusta tomar decisiones a su debido momento y no hacer las cosas ‘alocadamente’: “Tenemos una relación de menos un año, no me gusta hacer las cosas alocada. Puede sonar muy mal, pero para ser madre soltera, mejor me consigo un donante. Perdón si ofendo a una persona, pero sí me muero por ser mamá”, comentó.

Contó que el tema de la maternidad ya lo conversó con Mario y que si él no quiere, terminan: “Antes él decía que cinco, luego tres y ahora hemos quedado en un par, así que si en un par no, mucho gusto, Mario”, expresó entre risas.

MARIO SE EMOCIONÓ CUANDO SE ENTERÓ QUE VANIA NO SE CASABA

En una entrevista para ‘Estás en Todas’, Vania Bludau contó más detalles sobre su ex relación con Frank Dello Russo, el cual no llegó a casarse.

Vania confesó que hablaba con Mario cuando estaba deprimida por la ruptura y prefirió en ese tiempo no hablar del tema por ser un tema personal.

“Lo que sucede es que decidí no hablar y te voy hablar poquísimo porque uno aprende que no debe hablar mucho sobre algunas cosas. Una ruptura en general es dolorosa, más aún si tienen planes a futuro, pero nada te mata. Yo seguí adelante”, indicó.

Contó que Mario estuvo con ella cuando pasaba un momento difícil: “Yo recuerdo que hablaba mucho con Mario en esa época y él se daba cuenta cuando desaparecía de redes sociales. Yo el conté en una conversación que no me iba a casar”, confesó.

Al finalizar, la ex chica reality reveló que su actual pareja se puso muy feliz al enterarse que no había ‘matri’: “Ahora recién, él me contó y me enseñó una conversación con sus amigos, donde les decía: ‘Tengo chance, esta es mi oportunidad’. No sé desde cuándo él está detrás de mí… él y yo tuvimos un besito en el 2013, bien coquetón el muchacho, pero nunca lo había visto así como otra cosa”, aseveró.

