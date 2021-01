Ventanilla: Empresario atrapó a delincuente cuando robaba su casa

Compartir Facebook

Un empresario de nombre Asunción Príncipe Collazos, de 45 años, se enfrentó a un delincuente en el preciso instante en el que este se metió a su vivienda para robar sus pertenencias en Ventanilla.

Según se sabe, eran tres delincuentes quienes se encontraban en el interior de su vivienda. El hombre capturó a uno y los otros dos cómplices lograron escapar del lugar de los hechos.

“Con lo de ayer, son cuatro veces que me han robado. Una vez salí de compras con mi familia una hora y cuando llegue se habían llevado todo, mí televisor, equipos, muebles, todo”, agregó.

Al respecto, el dueño del Club Miramar destacó que fue la mascota quien avisó sobre el robo. “El perrito ha sido el que me avisó, y yo me he levantado, he verificado y reduje al delincuente con un palo y con ayuda del ingeniero no dejamos que se vaya el delincuente. Le hicimos caer el cuchillo que tenía en la mano porque si no con ese armamento blanco nos podía atacar”

Asimismo, Asunción pidió ayuda a las autoridades para hacer algo al respecto. “Pedimos medidas más estrictas para los hampones. Hemos ido a la comisaría y el delincuente está ahí detenido, el fiscal no ha venido, no hay médico legista, lo más probable es que lo suelten a las cuatro horas”.

