Villa María del Triunfo: Una familia lo perdió todo por culpa del temblor

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una familia se vio afectada por la furia de la naturaleza y su vivienda quedó muy golpeada, por todas las piedras que cayeron en distintas áreas de la casa.

El día de ayer tembló el país, y hubo un sismo de 6 grados de magnitud. Se presumía que no habían afectados, sin embargo ya se han conocido varios casos hasta el momento.

Mira también: VIDEO | Reconocida vidente predijo el sismo que sacudió Lima

Sobre todo en las casitas que se encuentran ubicadas en los cerros, pues normalmente no tienen bases sólidas para resistir un temblor. Este es el caso de la señora María Esther, que vive en el distrito de Villa María del triunfo y nunca pensó que podía quedarse en la calle después de un temblor.

Ella, su esposo y sus tres hijos estaban viendo la televisión cuando sintieron el temblor e inmediatamente se empezaron a desprender algunas rocas. Así fue que muchas partes de su casa se vieron afectadas. Había rocas gigantes que afortunadamente no golpearon a nadie y sólo se ocasionaron pérdidas materiales.

¡ESO NO SE HACE🤦‍♂️! Leslie Shaw acusa a persona muy allegada a ella que se aprovechó de su confianza 😪😓https://t.co/EXs88XtuNj — La Karibeña (@karibenape) June 23, 2021

Las consecuencias

Los pequeños de la casa no pudieron entrar a sus clases virtuales. Además, la familia no probó bocado en todo el día porque no tenían un espacio en donde cocinar.

Mira también: Conductora de Exitosa abandonó el set durante programa en vivo tras fuerte sismo

Por otro lado, el temor hizo que la familia no pase la noche en su casa, sino en la escalera, al aire libre por si acaso se presentaba alguna réplica. Afortunadamente, no hubo ninguna réplica considerable, pero pasaron frío y hambre a causa de esta situación.

Si usted tiene posibilidades y quiere ayudar a esta familia, por favor comuníquese al número de celular 993967322 y le responderá la dueña de la vivienda María Esther Heredia Frías.

¡QUE BUEN PADRE😱🥰! Conductora no sabía que hacer ya que estaba al aire, solo invito a la tranquilidad a la población 💪💪https://t.co/BEZb7eBmz6 — La Karibeña (@karibenape) June 23, 2021

Mira además: Acribillan a padre e hijo emprendedores en Villa María del Triunfo