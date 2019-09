Villanueva con roche por supuestos sobornos de Odebrecht

La constructora Odebrecht no le habría pagado sólo 60 mil dólares al ex gobernador regional de San Martín, el ex primer ministro César Villanueva, pues habría recibido 320 mil dólares por la adjudicación de la carretera San José de Sisa.

Según las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como la ‘Caja 2’ y que ya están en poder del Ministerio Público, se registran siete pagos por un total de US$320 mil a ‘Curriculum Vita’ que, según Jorge Barata, fue el codinome de César Villanueva.

Por las afirmaciones de un aspirante a colaborador eficaz, se sabe que Odebrecht buscó la adjudicación de la carretera San José de Sisa captando a exfuncionarios de la región San Martín, elaborando bases de licitación y pagando sobornos para los encargados de otorgar la buena pro del proyecto.

EN SOBRE MANILA

El aspirante a colaborador eficaz reveló que, las bases fueron entregadas “personalmente” a Villanueva en un sobre manila “en el segundo piso del restaurante Real, ubicado en la Plaza de Armas de Tarapoto”.

“Villanueva Arévalo, al ver lo abultado del sobre manila, pensó que era el dinero. Le preguntó [al exfuncionario del MTC] qué había dentro, a lo que este respondió que eran las bases del proceso de licitación que iba a ser convocado”, explicó el informante.

“Finalizada la reunión, Villanueva cogió el sobre y se retiró llevándose las bases elaboradas (…) por encargo de Antonio Martorelli. Luego, estas mismas bases fueron publicadas en el portal OSCE correspondiente”, declaró el aspirante, según consigan documentos de la fiscalía del Equipo Especial Lava Jato y que fueron divulgados ayer.

El DATO

Para ganar la adjudicación de esta carretera, Odebrecht usó la modalidad de sobornar a los funcionarios que participaron en licitación.