Vizcarra confiado: “A nivel nacional tenemos la dotación suficiente de oxígeno”

Estas declaraciones fueron esta mañana en la entrega de la donación de dos plantas de oxígeno al Complejo Hospitalario de la Policía Nacional del Perú Luis N. Saenz. Vizcarra asistió junto al ministro del Interior, César Gentille.

El presidente también agradeció el esfuerzo del sector privado, público y entidades externas como iglesias y ONG’s, quienes ayudaron a la dotación suficiente de oxígeno que requieren los pacientes de COVID-19.

“Con el esfuerzo del Estado, de la empresa privada, propias comunidades, hemos sumado voluntades para lograr atender estas necesidades. Ahora podemos decir que a nivel nacional tenemos la dotación suficiente de oxígeno para atender a los pacientes”, dijo.

CRISIS EN LA PANDEMIA

El presidente también recordó que fue gracias a la pandemia, que se hicieron más visibles los problemas del sector salud.

Por lo que la crisis sanitaria que se dio por falta de oxígeno fue más que un gran ejemplo de cómo enfrentaría nuestro país la pandemia por el coronavirus.

“Nunca habíamos estado en una situación de pandemia como la seguimos observando. Siempre decimos que es la crisis sanitaria más grande de la historia del país. La demanda del oxígeno no solo en el hospital de la Policía, sino a nivel nacional, ahora ha aumentado por cinco. Por eso tuvimos serios problemas de abastecimiento. Porque nuestro sistema de salud no estaba en buena forma. No estábamos preparados para dar esa atención que genera el COVID-19”, precisó.

EL DATO

Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), hasta la fecha, 664 490 personas que dieron positivo al COVID-19 recibieron el alta hospitalaria en nuestro país tras cumplir con el aislamiento domiciliario.