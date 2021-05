Voluntaria da examen final de Enfermería mientras toma hisopados en hospital

Compartir Facebook

Tremendo ejemplo. Una joven de 23 años decidió ingresar a apoyar en el Centro de Cultura Córdoba, ya que, ante la llegada de la pandemia de la COVID-19, faltaban manos en el sector salud. Ella como muchos optaron por ofrecerse como voluntarios.

Sin embargo, Rosalía Vergara no deseaba descuidar sus estudios de Enfermería, mas cuando se encontraba en el último año de pregrado. Desafortunadamente, el horario le jugó una mala pasada, pues debía rendir un examen final minutos antes de ingresar al hospital.

La voluntaria no iba a dejar de lado al hospital por lo que fue más temprano al centro médico para vestirse con todo el uniforme para estar lista. De esa manera, daría el examen y, una vez terminado, entraría a turno para continuar ayudando.

Una de sus compañeras vio el tremendo sacrificio que hacia la voluntaria para cumplir por lo que optó por tomarle una fotografía. La imagen fue compartida en redes sociales y se volvió viral.

“Ya eran las 6 y tenía que entrar a rendir. Me puse a hacerlo ahí a un costado, para no molestar a nadie, tenía una hora nada más. Ahí empecé a rendir y me sacó una foto una compañera. Estábamos con mi compañera, éramos las dos hisopando y no puede faltar una persona”, mencionó la voluntaria.

Afortunadamente, Rosalía Vergara logró aprobar el examen sin ningún problema. Además, su gran sacrificio no pasó desapercibido por lo que recibió miles de felicitaciones por su gran vocación que tiene.

