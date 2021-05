Ricardo Gareca dio a conocer la relación de los 28 jugadores que estarán disponibles para enfrentar a Colombia y Ecuador por las Clasificatorias a Qatar 2022, que se jugarán el 3 y 8 de junio.

Gareca no incluyó en la lista a Santiago Ormeño ni a Jefferson Farfán, quien iniciará un proceso de rehabilitación por una nueva lesión en la rodilla izquierda. Las grandes noveda-des son los llamados de Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Renzo Garcés (César Vallejo), Luis Ibérico (Melgar) y Alex Valera (Universitario de Deportes).

Mira además: ¡A tener cuidado! En estos puntos te roban el celular

“La idea es ir ampliando cada vez más algunas posiciones no solo por el presente de las Eliminatorias sino también ir viendo otras opciones que podamos conocer más”, señaló el DT argentino sobre las sorpresas en la convocatoria. Asimismo, dio su razón para no convocar a Santiago Ormeño: “Tuvimos un contacto con él.

El primer paso era conocerlo y saber qué intenciones tenía de jugar en la selección. La charla nos dejó una grata impresión. No le prometimos nada”.

LOS CONVOCADOS ARQUEROS: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar) y José Carvallo (Universitario). Defensas: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Miguel Araujo (FC Emmen),

Entérate de más: Exigen a candidatos respetar resultado de las eleccion

DEFENSAS. Luis Abram (Vélez Sarsfield), Anderson Santamaría (Atlas), Renzo Garcés (César Vallejo), Yhilmar Lora (Sporting Cristal), Christian Ramos (César Vallejo), Alexander Callens (New York City), Miguel Trauco (Saint Étienne) y Marcos López (San Jose Earthquakes). VOLANTES: Renato Tapia (Celta de Vigo), Pedro Aquino (América), Yoshimar Yotún (Cruz Azul), Christofer Gonzales (Sporting Cristal) y Christian Cueva (Al-Fateh).

DELANTEROS: Edison Flores (DC United), Luis Ibérico (Melgar), Martín Távara (Sporting Cristal), Sergio Peña (FC Emmen), André Carrillo (Al-Hilal), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Paolo Guerrero (Internacional), Gianluca Lapadula (Benevento) y Alex Valera (Universitario).

#Espectáculos "Me muero de miedo, no puedo, estoy congelado. Si ellos piensan que, al no pasar esto, significa que tengo que dejar el programa, que tomen la decisión", retó el excombatiente 🥺https://t.co/IaKFxze1qD