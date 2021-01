¡Vuelve! Jorge Benavides confirma su regreso a la televisión

Compartir Facebook

Al cerrar el año, Jorge Benavides anunció que su programa ‘El Wasap de JB’ ya no iría más en Latina ahora la buena noticia llega con el anuncio de que volverá a las pantallas de televisión.

Y es que todo parece indicar que el cómico habría recibido una mejor propuesta por parte de otra casa televisora, aunque por ahora se desconoce a cuál estaría llegando.

Es así que, a través de sus redes sociales, el popular JB publicó una divertida fotografía con la que anuncia su retorno a la comicidad en la televisión nacional.

“Muy Pronto. Aterrizaré en mi nuevo destino. ¡Estén Atentos! Solo estoy esperando la autorización de Torre de Control para volvernos a encontrar!!! Volaréee OH OH!!! cantaré!!! OH OH OH OH!!!!”, detalló el cómico.

Desde entonces sus fans comienzan a especular a cuál canal podría irse ya que hace solo unos días, Rodrigo González indicó que estaría mudándose a ATV, pero algunos piensan que podría ser a Willax.

Solo queda esperar para conocer cuál será el destino de JB, pero no dudamos que todos sus seguidores están más que contentos con esta agradable noticia.

