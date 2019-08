Ximena Palomino: “Quiero que Alicia genere un cambio”

Entrevista: César Quintanilla

Fotos: Diego Vértiz

La protagonista de ‘En la piel de Alicia’, Ximena Palomino se confesó con Diario Karibeña donde dio algunos detalles de su personaje y como quisiera que este (que sufrió de violación sexual) sea un ejemplo de superación para las personas que han pasado por hechos similares.

¿Cómo ha recibido la gente la novela?

Estoy feliz porque los comentarios son positivos. Teníamos un poco de miedo porque es un tema controversial pero le está gustando a la gente. Hay mucha intriga en las personas por saber quién es el culpable.

La novela cuenta problemas que pasan en el país…

Sí, es algo que pasa todos los días y es bueno exponerlo en la pantalla para que la gente se ponga en el lugar de las víctimas.

¿Qué se viene para Alicia?

Ella recién despertó y es como si volviera a nacer. A Alicia se le viene el mundo abajo porque todo por lo que había luchado se le corta porque una parte de su cuerpo no funciona. Ella tiene que ser fuerte, seguir adelante y confiar en que se va a recuperar

¿Cómo haces para no cargarte con los problemas de tu personaje?

Debo admitir que en algún momento me ha chocado, es difícil. Yo trato de compararlo con el miedo o frustración que sentiría en su lugar porque como actriz y bailarina mi cuerpo es mi única herramienta de trabajo.

¿Has tomado ejemplos de casos similares a la hora de hacer este papel?

He leído mucho y visto muchas películas, también fui a un hogar de niñas madres y vi muchas entrevistas. De cada cosita que encuentro voy agarrando para construir (mi personaje).

¿Ya has aprendido a convivir con la fama?

Sí, todo tranquilo por ese lado. En provincia es donde la gente se te acerca más, en Lima no tanto. Igual ya me llaman Alicia cuando camino por las calles y yo siempre estoy dispuesta a tomarme fotos o lo que me pidan.

Hace poco tuviste un viaje con Andrés Vílchez y comenzaron a especular…

Eso me da risa, pero es obvio que la gente va a hablar, pero con Andrés tenemos una linda amistad. Nos hemos unido mucho como amigos. Que la gente hable, no importa. Nosotros no tenemos nada y no tenemos nada que ocultar.

¿Te gustaría ingresar a un reality?

No, jamás, para mí es un tema totalmente distinto, no tiene nada que ver con lo que yo hago.

¿Qué se viene para tu carrera?

Buscar nuevos proyectos en cine televisión y teatro. Quiero seguir creciendo y aportar con este proyecto a la sociedad algo positivo. Me encanta tener este rol de Alicia ya que queremos generar un cambio en la sociedad así sea mínimo.

Las personas que han sufrido problemas similares al de Alicia la pueden ver de ejemplo…

Si, va a ser un ejemplo de superación y tratamos que así sea.