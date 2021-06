Yahaira Plascencia pierde juicio y pagará 20 mil soles a ex pareja de su hermano

Compartir Facebook

Yahaira Plascencia está una vez más en el ojo de la tormenta por perder una demanda de difamación en contra de la ex pareja de su hermano Jorge Plascencia.

En el 2018, Olenka Mejía decidió demandar a la salsera luego de que ella habría insinuado que el hijo que había tenido Olenka, no se sabía si era de su hermano o no. Esto le afectó muchísimo a la ex de Jorge Plascencia y por eso procedió a demandar a la salsera.

La ‘Yaha’ le pidió disculpas muy a su manera, es decir burlándose, a su ex cuñada. Además le dijo que retire su demanda porque no iba a proceder y con las ‘disculpas’ era suficiente.

Sin embargo, esto no ocurrió y tuvieron que pasar 4 años para que Olenka Mejía pueda obtener un fallo a su favor. Así lo determinó la justicia peruana en el reciente juicio de la ‘Yaha’.

“No va a poder salir del país sin previo aviso, va a tener que firmar todos los meses por un año y también hay una reparación civil. El monto es algo de 20 mil soles y (los tendrá que pagar) antes de que finalice el 2021”, fue lo que dijo Olenka con respecto al fallo del juez.

Ya se ‘fregó’, la ‘Yaha’ va a perder dinero y su libertad por todo el resto del año. Eso le pasa por meterse en temas que no le corresponden, como la relación de su hermano.

El sismo ocurrido la noche de ayer que tuvo como epicentro Mala de Cañete asustó a más de uno en la capital. Yahaira Plasencia fue una de ellas y aprovechó su espacio en redes para dejar reflexivo mensaje.

La salsera utilizó su cuenta oficial de Instagram para manifestarte tras el fuerte remesón que según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) tuvo una magnitud de 6.0. Con una especie de oración, la cantante nacional se dio espacio en dicha red social.

