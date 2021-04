Compartir Facebook

“La Yaha” reveló que habría más videos de lo que ocurrió en la intervención de su fiesta, además acotó que fueron muy malos con ella.

¡Cuenta su verdad! Tras el escándalo que ocasionó su fiesta covid en Cieneguilla, la cantante mandó un mensaje en el programa “Mujeres al mando” donde cuenta que la trataron muy mal tras la intervención de la Policía Nacional del Perú.

La salsera mencionó que contará su verdad cuando terminen de difundir todos los videos de su fiesta, pues al parecer habría más imágenes de lo que ocurrió aquella noche.

“Todos se preguntan ¿por qué no fui a la comisaría? ¿por qué no me llevaron los policías? Si supuestamente yo me escondí en esa maletera, ¿por qué no me sacaron de allí en vez de abrir y cerrar la cajuela? Solo me grabaron como tal. Yo hablaré cuando terminen de salir todas las imágenes, pero lo peor es que fueron muy malos conmigo”, decía el mensaje que envió la cantante a Thais Casalino.

¡SEPARADA DE EEG!

Su mal accionar le pasó factura. Según fuentes confiables a Karibeña, hoy el reality “Esto es Guerra” anunciará la salida de Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez, tras ser intervenidos por efectivos de la Policía y Ejército, que llegaron hasta una vivienda en Cieneguilla donde la salsera organizó su fiesta de cumpleaños a lo grande y con harto licor, pese a la emergencia sanitaria que vivimos por la COVID-19.

“Así como pasó con Karen Dejo y Mario Irivarren que estuvieron fuera tres meses por no respetar los protocolos para evitar contagios. Patricio Parodi y Hugo García también está fuera por ese motivo, pero ahora lo de Yahaira y Pancho es más delicado así que mañana habrá un pronunciamiento en el programa”, informó la Fuente.

