Sorprendió en Instagram. La ‘Patrona’, Yahaira Plasencia, le dio un giro a su carrera artística y dejó, al menos por un momento, las letras de salsa y le dedicó una imponente letra a Dios.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la salsera apareció en un nuevo videoclip grabado en casa debido a la pandemia. En esta canción tiene una letra profunda y termina dedicándole a uno de sus grandes amores.

En un largo y emotivo post en la red social, Yahaira escribió unas palabras agradeciendo a sus fans por su constante apoyo, además de agradecerle a Dios por ayudarla a seguir sus sueños.

‘Desde muy pequeña Dios tocó mi corazón para entrar en él. Yo lo acepté y hoy en día creo en él más que nunca. He pasado momentos tan pero tan difíciles hasta el punto de querer dejar de hacer lo que tanto me apasiona, “La Música”; realmente pensé que no lo iba a superar, pero Dios me ayudó, me levantó y me hizo una mujer más fuerte. Hoy en día tengo muy en claro que Dios tiene un plan perfecto para cada persona(…)’, se lee en las primeras líneas de lo escrito por la salsera.

El video fue también publicado en su canal Oficial de Youtube, donde ya tiene más de 33 mil vistas y más de 6 mil me gustas.

En Instagram, cientos de usuarios la felicitaron por su nuevo lanzamiento. Además, su madre orgullosa le dejó sentidas palabras en redes. ‘Orgullosa de ti mi vida y como siempre digo eres una mujer súper bendecida. Si Jesucristo está contigo quien contra ti. Te amo’

De esta forma, Yahaira Plasencia muestra una nueva faceta en el mundo musical cambiando la salsa por un estilo y letra completamente distinto.

