Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Yahaira Plasencia vuelve a estar en el ojo de la tormenta y es que luego de haber salido a pedir disculpas por el error que cometió al esconderse en la maletera y celebrar su cumpleaños este fin de semana, reveló que al enterarse de su situación, sus padres no querían ni verla.

“Me han catalogado como delincuente, rata y esta bien, me lo merezco, pero soy un ser humano. Siento pena, vergüenza, estoy muy avergonzada. La mayoría me ha dado la espalda y está bien porque cometí un error horrible. Por favor tomen la estupidez que hice como el ejemplo de lo que no se debe hacer. Pude contagiar a mis papás, a mis hermanos, cosas peores”, indicó.

“Cuando se enteraron, mi mamá no me quería ni ver, mi papá tampoco. Mi equipo de trabajo me dijo hasta aquí nomás, Sergio en su momento también. Yo me sentía morir al día siguiente porque todo el mundo me dio la espalda. Veía mi nombre por todos lados. Fue horrible. Hace muchísimo tiempo no me sentía así. Esta vez por una mala decisión, por una tontería, porque quise compartir algo chiquito pasó todo esto y la fregué de la peor manera”, agregó.

Mira también: Ricardo Morán revela que sus pequeños se contagiaron de coronavirus

SHIRLEY ARICA RECLAMA A PNP POR NO DETENER A LA YAHA

Shirley Arica alzó su voz de protesta en sus redes sociales y reclamó indignada por el trato que Yahaira Plasencia habría recibido por parte de las autoridades pese a que realizó una fiesta COVID en Cieneguilla el pasado viernes 23 de abril.

Y es que, como se recuerda meses atrás, la polémica modelo fue detenida por participar de una reunión en plena pandemia. Poco después fue sentenciada a 15 meses de pena privativa de la libertad suspendida.

Por esta razón, Shirley cuestionó por qué Yahaira no fue trasladada a la comisaría para rendir su manifestación y menos figura en el parte policial. “Deberían medir a todos con la misma vara, ¡qué tal con***! Y ella ni a la comisaría llegó.

«La fingidaza, la que no toma ni baila pegado jajaja”, escribió Arica en Instagram. “Yo estuve dos días en el calabozo, no sé por qué a mí me tuvieron tanto tiempo, por eso me da cólera que esta chica se esconde en la maletera y se va a su casa después como si no hubiera pasado ¿Y la policía?.

Mira también: Rebeca Escribens sobre peruanos que salen de UCI: «Quedan medio turulecos»