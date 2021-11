Yahaira Plasencia volvería a EEG luego del roche en la maletera

Compartir Facebook

Tras haber sido separada por el tremendo escándalo en una casa de Cieneguilla, la salsera volverá al reality luego de 7 largos meses.

La cantante confirmó su retorno al programa de Esto Es Guerra tras haber sido expulsada por el roche en la maletera: “Hubo un problemita, pero me imagino que en un par de semanitas estaré en EEG”, así lo confirmó.

Además indicó de quien estaría contento con la noticia es Pancho Rodríguez quien espera con ansias su regreso al reality.

YAHAIRA PODRÍA IR A PRISIÓN POR NO PAGAR REPARACIÓN CIVIL

La artista no pagó la reparación civil que le debe a su ex cuñada tras haberla difamado, por lo que la demandante estaría pidiendo prisión para la salsera.

Lo que se viene, y es que debido al juicio de difamación agravada ya habrían solicitado ante el Poder Judicial que ordene pena efectiva de cárcel contra Yahaira Plasencia por no haber pagado la suma de 20 mil soles como lo ordenó el juez.

El programa de Rodrigo González con Gigi Mitre mostró el expediente judicial donde detalla lo siguiente: “solicitamos se revoque la sentencia por una efectiva”.

Pues según declaraciones de la cantante solo le habría abonado a la demandante y ex cuñada Olenka Mejía 150 soles de la deuda de los 20 mil soles, escudándose en que aún no se ha reactivado los conciertos por completo por lo que no estaría ganando mucho dinero.

Impedimento de salida del país a Jorge Plasencia

Por otro lado el hermano de la salsera ha sido impedido de realizar algún viaje al exterior del país según como lo indicó el Poder Judicial.

Olenka no se quedó atrás y brindó declaraciones sobre el panorama actual de su situación.

“Ahora se viene la gira de su hermana, de repente piensa acompañarla. Ella (Yahaira) está esquivando a la justicia, incumpliendo, solita se está poniendo la soga al cuello”, comenta Olenka.

